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Угруповання сил оборони Києва продовжує підготовку до захисту північного кордону

Завершено спільне штабне тренування 120-ої окремої бригади територіальної оборони.

Угруповання сил оборони Києва продовжує підготовку до захисту північного кордону
Фото: Офіс президента

Угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує підготовку до захисту північного кордону України.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

“Напередодні завершено спільне штабне тренування 120-ої окремої бригади територіальної оборони з підпорядкованими військовими частинами в смузі оборони поблизу ділянки кордону з республікою Білорусь”, – йдеться у повідомленні.

Також проведено роботу над удосконаленням взаємодії між нижчим та вищим штабами. 

У Міноборони також перевірили практичні навички, вміння та злагодженість дій в роботі офіцерів управління та підлеглого особового складу.

Нагадаємо, у Командуванні Об'єднаних сил ЗСУ заявили, що у Білорусі триває накопичення угрупування військ, проте наразі загрози повторного наступу немає.

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