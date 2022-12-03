Участь Білорусі у Конвенції про охорону дикої флори й фауни в Європі обмежено

У Бернській Конвенції про охорону дикої флори й фауни в Європі обмежили участь Білорусі.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

“Це стало можливим завдяки успішній роботі української делегації та заяві від України, підготовленій представниками МЗС, Міндовкілля та Постійного представництва України при ООН та інших міжнародних організаціях в Страсбурзі”, – йдеться у повідомленні.

З 28 листопада по 2 грудня у французькому Страсбурзі проходило 42-ге засідання Постійного Комітету Бернської Конвенції. Цей документ є одним з ключових для України в процесі становлення Смарагдової мережі.

Протягом усього засідання тривала дискусія щодо обмеження прав Білорусі як договірної сторони Конвенції. “Через неодноразові спроби Білорусі процедурно не допустити схвалення рішення, голосування за декларацію постійно відтермінувалося. Але попри всі намагання представників країни-посібника агресора перешкодити цьому рішенню, за нього проголосували всі учасники Конвенції, крім самої Білорусі”, – зазначили у міністерстві.

“Кожна ракета, запущена з Білорусі – це руйнування принципів міжнародного права та порушення положень Конвенції, яка покликана охороняти середовища існування флори та фауни. Чого вартий сам факт вторгнення з території Білорусі на територію Чорнобильської АЕС, що поставило під загрозу життя не тільки рідкісних видів та їх середовище, а й мільйони людей”, – йдеться у спільній заяві, підготовленій Міністерством закордонних справ України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України спільно з Постійним представництвом України при ООН та інших міжнародних організаціях в Страсбурзі.

найрішучіше засудити неспровокований і невиправданий акт агресії рф проти України та втягнення білорусі у війну, яка грубо порушує міжнародне право та Статут ООН і підриває міжнародну безпеку та стабільність;

визнати, що окрім трагедії масової загибелі українців, катастрофічної шкоди завдається довкіллю країни. На жаль, для відновлення природних середовищ існування та видів в Україні знадобляться роки, а деякі види можуть бути втрачені назавжди;

до того ж російська військова агресія ставить під загрозу виконання Україною усіх багатосторонніх довкіллєвих угод, а позитивна робота, проведена Україною у сфері захисту довкілля протягом останніх десятиліть, практично нівелюється Росією та Білоруссю;

підтримати Україну в продовженні співробітництва за Конвенцією після стабілізації ситуації;

активно протидіяти обранню будь-яких можливих білоруських кандидатів на роль члена Бюро, голови чи заступника голови, голови будь-якої групи експертів, робочої групи, а також доручати їм представляти Постійний комітет за будь-яких обставин.

У результаті було ухвалено рішення про окрему декларацію, яка має на меті:

Також Постійний комітет Конвенції звернувся до Секретаріату з проханням відстежувати участь та роботу Білорусі в інших конвенціях у рамках Ради Європи, щоб і надалі обмежувати її участь у всіх можливих робочих органах природоохоронних конвенцій.

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