​Шойгу прилетів у Мінськ домовлятся про "військово-технічне співробітництво"

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув у Мінськ на перемовини із білоруським головою Міноборони Віктором Хреніним.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що літак Шойгу здійснив посадку на аеродромі Мачуліщі.

"Білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, зібрав нараду силовиків та військових. У його пресслужбі повідомляли, що на нараді обговорювали військово-політичну обстановку навколо Білорусі та заходи подальшого реагування на неї.

Лукашенко знову заявив, що усі силові відомства нібито відзначають зростання кількості провокацій поблизу державного кордону, а Україна "під будь-яким приводом намагається втягнути війська держав - членів НАТО у конфлікт".

У листопаді Європарламент прийняв резолюцію, в якій наголошувалося, що Лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом. Крім того, Білорусь повинна бути визнана окупованою або де-факто окупованою територією. Євродепутати також закликали до негайного виведення російських військ з Білорусі та України.