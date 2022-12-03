Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
Росія може знову масовано атакувати Україну, - ОК "Південь"
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячою порнографією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
РНБО ініціює заборону релігійних організацій, пов’язаних із Росією
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
Дим у Дніпрі – це результат охолодження коксу, а не вибух, – міський голова (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
РНБО застосувала санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври і Новінського (оновлено)
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Обшуки в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП: знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Росія планувала анексувати Україну до серпня 2022 року, – Королівський інститут оборонних досліджень
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
Безпілотник зафіксував, як окупанти ловлять гусака в захопленому селі
ГоловнаСвіт

​Шойгу прилетів у Мінськ домовлятся про "військово-технічне співробітництво"

Міністр оборони РФ зустрінеться зі своїм білоруським колегою Хреніним.

​Шойгу прилетів у Мінськ домовлятся про "військово-технічне співробітництво"
Фото: antikor.com.ua

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув у Мінськ на перемовини із білоруським головою Міноборони Віктором Хреніним.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Зазначається, що літак Шойгу здійснив посадку на аеродромі Мачуліщі.

"Білоруська та російська сторони обговорять актуальні питання двостороннього військового та військово-технічного співробітництва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, зібрав нараду силовиків та військових. У його пресслужбі повідомляли, що на нараді обговорювали військово-політичну обстановку навколо Білорусі та заходи подальшого реагування на неї.

Лукашенко знову заявив, що усі силові відомства нібито відзначають зростання кількості провокацій поблизу державного кордону, а Україна "під будь-яким приводом намагається втягнути війська держав - членів НАТО у конфлікт".

У листопаді Європарламент прийняв резолюцію, в якій наголошувалося, що Лукашенко бере участь у російській агресії проти України і має постати перед міжнародним трибуналом. Крім того, Білорусь повинна бути визнана окупованою або де-факто окупованою територією. Євродепутати також закликали до негайного виведення російських військ з Білорусі та України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також