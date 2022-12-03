У Кремлі заявили, що Путін нібито планує поїхати на Донбас

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про плани Володимира Путіна "згодом" приїхати на окупований Донбас.
Про це повідомляє ТАСС.
"Путін згодом відвідає Донбас", - сказав Пєсков. При цьому він не повідомив ніяких подробиць чи дат.
Також Пєсков заявив, що "мобілізацію" в РФ нібито завершено.
Прессекретар Путіна також заявив, що Москва не сприйме "стелю" цін на російську нафту.
"Поки що триває аналіз цієї ситуації, про подальші рішення влади повідомлять за його підсумками", - сказав він.
Нагадаємо, в квітні перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко зустрівся в окупованому Росією Донецьку з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".