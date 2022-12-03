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У Кремлі заявили, що Путін нібито планує поїхати на Донбас

Прессекретар президента РФ також заявив, що Москва не сприйме "стелю" цін на російську нафту.

У Кремлі заявили, що Путін нібито планує поїхати на Донбас
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив про плани Володимира Путіна "згодом" приїхати на окупований Донбас.

Про це повідомляє ТАСС.

"Путін згодом відвідає Донбас", - сказав Пєсков. При цьому він не повідомив ніяких подробиць чи дат.

Також Пєсков заявив, що "мобілізацію" в РФ нібито завершено.

Прессекретар Путіна також заявив, що Москва не сприйме "стелю" цін на російську нафту.

"Поки що триває аналіз цієї ситуації, про подальші рішення влади повідомлять за його підсумками", - сказав він.

Нагадаємо, в квітні перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко зустрівся в окупованому Росією Донецьку з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".

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