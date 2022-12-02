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Прем'єрка Фінляндії заявила, що Європа недостатньо сильна, аби самотужки протистояти Росії

Марін закликала надати Україні "всю можливу допомогу".

Прем'єрка Фінляндії заявила, що Європа недостатньо сильна, аби самотужки протистояти Росії
Санна Марін
Фото: ИноСМИ

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що Європа недостатньо сильна, щоб протистояти Росії сама. 

Як повідомляє Agenzia Nova, на виступі в Сіднеї під час свого візиту до Австралії Марін зазначила, що європейці зіткнулися б із проблемами, якби не підтримка США.

Також прем'єрка Фінляндії наголосила, що Україні необхідно надати "всю можливу допомогу" в боротьбі з російською агресією, а європейські стороні варто більше долучатися до оборонної, економічної та гуманітарної підтримки нашої держави.

"Ми повинні були прислухатися до наших балтійських і польських друзів набагато раніше", - сказала Марін.

Нагадаємо, під час візиту до Австралії Марін також закликала демократичні країни посилити санкції проти Росії та зменшити залежність від співпраці з режимами.

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