Прем'єрка Фінляндії заявила, що Європа недостатньо сильна, аби самотужки протистояти Росії

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін заявила, що Європа недостатньо сильна, щоб протистояти Росії сама.

Як повідомляє Agenzia Nova, на виступі в Сіднеї під час свого візиту до Австралії Марін зазначила, що європейці зіткнулися б із проблемами, якби не підтримка США.

Також прем'єрка Фінляндії наголосила, що Україні необхідно надати "всю можливу допомогу" в боротьбі з російською агресією, а європейські стороні варто більше долучатися до оборонної, економічної та гуманітарної підтримки нашої держави.

"Ми повинні були прислухатися до наших балтійських і польських друзів набагато раніше", - сказала Марін.

Нагадаємо, під час візиту до Австралії Марін також закликала демократичні країни посилити санкції проти Росії та зменшити залежність від співпраці з режимами.