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​Шмигаль і заступниця Держсекретаря США обговорили відновлення української енергосистеми

Також під час зустрічі йшлося про військову та фінансову підтримку з боку Сполучених Штатів Америки.

​Шмигаль і заступниця Держсекретаря США обговорили відновлення української енергосистеми
Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль і заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд обговорили відновлення української енергосистеми.

Про це Шмигаль повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

За словами прем'єра, під час зустрічі йшлося про надання фінансової та військової підтримки з боку Сполучених Штатів Америки.

Шмигаль подякував за отриману від США допомогу. Зокрема, це генератори для стабілізації ситуації в енергетиці, а також кошти для ремонту і підтримки електромереж.

"Для швидкого відновлення пошкоджених об’єктів Україна потребує оперативної допомоги в постачанні енергетичного обладнання. Подякував американським партнерам за додаткові $53 млн для ремонту українських електромереж", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, нещодавно Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало Україні 80 генераторів для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури.

Крім цього, уряд США звернувся до Конгресу з проханням схвалити виділення 37,7 млрд доларів на додаткову допомогу нашій державі.

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