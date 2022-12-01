Тимошенко використовував авто бізнесмена Давітяна і орендував маєток у власника будівельної компанії, – УП

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко улітку цього року був помічений за кермом нового Porsche Taycan 2021 р. Його вартість – близько $100 000.

Авто було придбано 8 червня і належить ТОВ "Новем Логістик", яке зареєстроване у Києві за адресою Паркова дорога,16а. Це адреса конгресно-виставкового центру "Парковий", де до 24 лютого регулярно збиралась фракція партії "Слуга народу", йдеться у матеріалі УП.

Єдиним власником компанії є непублічний бізнесмен Вемір Давітян. Джерела журналістів називають Давітяна неформальним куратором від влади Запорізької області.

Уперше Porsche Taycan камери спостереження зафіксували 25 червня. Наступного дня він потрапив на камери в Козині, за кермом сидів чоловік, схожий на Кирила Тимошенка, поруч на пасажирському сидінні – жінка.

Це авто з Тимошенком за кермом чи на пасажирському сидінні також фіксували 9 липня, 17 липня 23 липня і 30 липня. Також – у серпні, 6 і 7 числа, у вихідні.

Фото: УП

"Кирило Тимошенко відповів, що автомобіль не його, і він брав його дійсно в Давітяна, використовував цю автівку 3-4 рази і повернув її вже декілька місяців тому", – зазначили журналісти.

Хоча докази редакції свідчать, що таких разів було щонайменше вдвічі більше. За цим самим маршрутом автівка їздила й у інші дні, але камера не фіксувала обличчя водія.

"Також, за інформацією джерел "УП" у правоохоронних органах, машина зникала з поля зору камер. Наприклад, 26 червня о 16:18 автівку було зафіксовано камерами в смт Козин, а наступна фіксація відбулася вже 9 серпня в Києві на перехресті вулиць Інститутська та Шовковична біля Офісу президента. Це може свідчити про те, що на автівці могли бути також інші номерні знаки, або ж камери з технічних причин не змогли зафіксувати авто", – зазначили в матеріалі.

У коментарі УП Давітян повідомив, що надавав машину на "тест-драйв", оскільки вона не підійшла йому. На наявних у редакції матеріалах із камер "Безпечного міста" Давітян не був зафіксований за кермом жодного разу.

Окрім автомобіля, журналісти розслідували і місце проживання Тимошенка. Зі сторіз у соцмережах зʼясували, що він оселився в заміському поселенні, популярному серед української еліти. Назву населеного пункту не розкривають із міркувань безпеки.

Джерела журналістів допомогли зʼясувати, що Тимошенко оселився в маєтку на майже 1200 квадратних метрів із власним виходом до водойми, який належить бізнесмену Ігорю Ніконову. Він є одним із найбільших забудовників Києва.

У коментарі "УП" Кирило Тимошенко зазначив, що орендує маєток з міркувань безпеки, оскільки його власне помешкання розташоване в небезпечному з огляду на регулярні ракетні обстріли місці. Також він надав договір оренди, який було укладено з Ніконовим у липні цього року. Відповідно до договору, маєток орендує дружина Кирила Тимошенка. Вартість оренди складає 230 000 гривень на місяць, що за актуальным курсом становить близько 6 000 доларів.

Фахівці ринку нерухомості зазначили, що вартість оренди може бути заниженою, бо на ринку середня вартість винаймання будинків аналогічної площі у цьому котеджному містечку може коливатися в діапазоні від 10 до 25 тисяч доларів. На вартість може впливати стан маєтку та якість використаних в оздобленні матеріалів.

Тимошенко є публічним куратором будівельного напрямку, а бізнес Ніконова перебуває саме у цій площині. На питання про можливий конфлікт інтересів заступник керівника ОП відповів, що Ніконов не бере участі в державних проєктах

Але за кілька тижнів після цієї заяви на сторінці будівельної компанії Ніконова з'явилося повідомлення про те, що два житлові квартали КАН Девелопмент долучилися до державної програми "єОселя" – пільгової іпотеки житла.

Журналісти додали, що вони не знають, чи міг впливати заступник керівника ОП на приєднання компанії власника маєтку, в якому він мешкає, до державної програми пільгового кредитування.

У коментарі УП Тимошенко додав, що він та його родина мають офіційні статки і для оренди маєтку, і для купівлі "Порше", якби вони вирішили піти і на цей крок. Це дійсно збігається з даними його попередніх декларацій.

Однак восени цього року журналісти Bihus. info публікували розслідування про те, що Тимошенко використовує в якості службового автомобіль Chevrolet Tahoe. Такі автомобілі не продаються в Україні, але американська компанія General Motors передала 50 автівок Україні для гуманітарних цілей і вивезення людей з зони бойових дій цієї весни. Після публікації Тимошенко відмовився від цієї автівки.

За даними журналістів, авто Тимошенко використовував вже в травні цього року. Виходить, що Тимошенко, маючи достатньо власних коштів для купівлі машин, одночасно пів року використовував гуманітарний Chevrolet Tahoe у службових цілях і щонайменше два місяці Porsche Taycan 4S Веміра Давітяна по вихідних.

Нагадаємо, після публікації журналістів про гуманітарне авто Тимошенко пообіцяв більше не використовувати цю машину і передати її в один із прифронтових регіонів.