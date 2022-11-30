Чому реформу містобудування тягнуть “Слуга народу” та ОПЗЖ без оприлюднення тексту?

Питання, як так сталося, що ці організації отримали текст законопроєкту до того, як його вивчили нардепи, і перш ніж він був оприлюднений, риторичне.

Якщо для суспільства і народних депутатів реформа напрацьовувалася в секретному режимі, то кілька організацій вже встигли публічно висловити законопроєкту № 5655 свою підтримку — і в більшості випадків ще до засідання комітету. Це забудовники і страховики. Частина цих організацій маловідома, але їхні позиції поширюють на сайті “Слуги народу”.

Замість того, щоб вивчити законопроєкт, “слуги народу” із представниками проросійської партії ОПЗЖ провели питання через комітет. Сказати “за” легше, ніж вивчити близько 2000 сторінок. Але яка якість цього “за”?

Натомість там в листопаді оприлюднили версію… 2021 року. І тут може бути умисел. Саме тому до належного оприлюднення тексту Рух ЧЕСНО звертався до нардепів із проханням не голосувати і не підтримувати реформу наосліп. Фінальний текст має бути на сайті до голосування. Кожен повинен мати можливість його вивчити, і сторони мають його публічно обговорювати.

Тільки от документ, який впливатиме і на захист зелених зон, і на збереження історичної спадщини, секретний. Його не можна побачити на сайті Верховної Ради.

28 листопада парламентський Комітет з питань державної влади та містобудування підтримав реформу містобудування. За неї можуть проголосувати на найближчій сесії. Ключовим автором законопроєкту виступає голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк .

Рух ЧЕСНО направив листи організаціям, позиції яких поширені на сайті партії “Слуга народу”. Станом на 29 листопада відповіла лише Українська Рада Бізнесу. “СекрИтаріат” цієї експертної установи надіслав нашій організації документ від 12 листопада 2022 року і зазначив “текст до 2го читання”.

Фото: ЧЕСНО

Цей текст громадяни не можуть побачити на сайті парламенту.

Рух ЧЕСНО також отримував документ із такою назвою, від того самого числа, і він не має статусу офіційного. Це радше “партизанщина”, коли ти за відсутності проєкту намагаєшся отримати хоч щось, щоб орієнтуватися в ситуації. Але ці два документи тепер цікаво порівняти. Дослівно за короткий час ми це зробити не можемо. Та й в цьому немає потреби.

Ми просто зіставили кількість слів у документі від УРБ та в тому, який має ЧЕСНО. У нашій версії на 23 слова більше, ніж у документі, який ми отримали від УРБ. Чи треба комусь пояснювати, що в законі можуть змінити 23 слова? Іноді навіть одне слово може вести до порушення Конституції.

Фото: ЧЕСНО

Але мова не про те. Чи може процес із неофіційним надсиланням різних файлів вважатися реальним законотворенням і обговоренням? Ні.

А якщо це неофіційна редакція, якої немає на сайті, то як УКБ може закликати Кабмін голосувати за законопроєкт, порівняльну таблицю до якого члени комітету отримали напередодні засідання?

Фото: ЧЕСНО

Звідки УРБ отримала цей файл, нам не відповіли.

Не менш дивно виглядає і той факт, що жодна з організацій, яка висловила підтримку, не вимагає повного оприлюднення тексту. Значить, ці організації не зацікавлені в тому, щоб розуміти, які правки були внесені. Вони ж можуть у фіналі докорінно змінити законопроєкт. А чому їх це не цікавить?

Відповідь дуже проста. Просто низку організацій використали для комунікаційної кампанії на підтримку законопроєкту, щоб у такий спосіб підмінити його реальне обговорення в суспільстві. Хто буде перевіряти, що це за організації і яка в них експертиза? Очільниками цих організацій, які підтримують секретний законопроєкт, можуть бути доволі відомі у вузьких колах люди.

Так, лист від “Регионального строительства” підписав Олександр Харченко. Це харківська організація, і Харченко — фігурант антикорупційних розслідувань Реєстру Руху ЧЕСНО. Він разом із Михайлом Добкіним проводив дерибан землі. Прокуратура оцінила збитки у понад 227 мільйонів. Але “Слуга народу” чомусь не пише на своєму сайті про політичний і корупційний шлейф, а наводить список організацій, які підтримують законопроєкт № 5655.

У ще однієї організації навіть не виявилося власного сайту. Але навіщо їй якийсь сайт, якщо до її послуг сайт партії центральної влади?

Фото: ЧЕСНО

Очолює цю організацію Людмила Временко, яка раніше балотувалася до Харківської міськради від партії “Наш край”. І, як не дивно, Временко, якщо гуглити прізвище, пов’язана з тим же Добкіним.

Фото: ЧЕСНО

Добкін за часів прем’єрства держзрадника Миколи Азарова підтримував її кандидатуру, аби Кабмін нагородив її почесною грамотою. Це було перед Революцією Гідності. Цікаво, яка організація висунула Временко на отримання цієї нагороди? “Розглянувши клопотання Харківського союзу страховиків…” — тобто цю організацію керівниця використовувала, щоб нагороджувати саму себе. Це типовий “совок”. Тепер постає питання: це у нас такі головні експерти з питань реформи містобудування? І вони дійсно варті згадок на сайті “Слуги народу”?

Зважте, що критичні позиції інших організацій чи заклик Руху ЧЕСНО утриматись від голосування за проєкт до його оприлюднення сайт “Слуги народу” не поширює. А це свідчить про ще один факт. Не лише організації, а й сайт партії центральної влади став інструментом в руках формування медіаполя під цей законопроєкт. І за відсутності тексту на сайті парламенту хтось це інформаційне поле дуже серйозно формує і деформує.

Після голосування у профільному комітеті текст законопроєкту має пройти погоджувальну раду. Фракції мають висловити свою позицію. І Рух ЧЕСНО сподівається на те, що ця позиція буде єдино правильною. Парламент — це представницький орган, який приймає закони, що діють на території всієї країни.

Тексти законопроєктів перед прийняттям мають оприлюднюватись і проходити РЕАЛЬНЕ обговорення. Коли ми говоримо про те, в який спосіб приймається № 5655, йдеться не лише про конкретний законопроєкт. Це значно більше. Мова про довіру до парламенту як інституції, яка повинна мати легітимність в очах народу.

Позиція Руху ЧЕСНО категорична: без оприлюднення законопроєкту і надання розумних строків на обговорення цей документ не можна підтримувати. Закони приймаються для всієї країни. Якщо питання піде в зал без оприлюднення й аналізу фінального тексту, голосування буде маркерним. Це означає, що кожному народному депутату ми додамо у профіль на “Політхабі” цю інформацію. А перед виборами громадяни будуть розуміти, чиї інтереси представляли політики — їхні чи якихось там харківських фігурантів антикорупційних розслідувань і думку експертів із “секрИтаріатів”.