Рада цього тижня має звільнити голову Рахункової палати Пацкана, замість нього можуть призначити Пліса, – Железняк

Верховна Рада на пленарному засіданні цього тижня має звільнити голову Рахункової палати Валерія Пацкана. Про це в Телеграм повідомив народний депутат Ярослав Железняк ("Голос").

"З дуже високою долею ймовірності, замість нього на посаду Голови Рахункової призначать Геннадія Пліса, який з квітня 2020 по листопад цього року очолював Держадитслужбу, а до цього рік був заступником Мінфіну", – написав він. 24 жовтня Пацкан отримав підозру в справі, що стосується 2017-2018 років. За даними слідства, у вересні 2017 року Пацкан подав до Апарату Верховної Ради заяву про компенсацію за житло, хоча на той час уже нібито мав у власності квартиру в новобудові в Печерському районі Києва. В результаті за понад шість місяців він незаконно одержав 117,65 тис. грн. Сам Пацкан назвав підозру необґрунтованою.

Водночас Геннадій Пліс в коментарі LB зазначив, що "Пацкана ще не звільнено. По-друге, головою Рахункової палати може бути лише член самої РП. По-третє, має проводитися конкурс та рейтингове голосування Верховної Ради України по кожному з кандидатів. По-четверте, перед голосуванням Ради про призначення членів Рахункової палати усі кандидати повинні пройти спецперевірку", – пояснив він.

Також він додав, що наразі не визначився щодо участі у відповідному конкурсі.

26 листопада Валерій Пацкан написав заяву на звільнення. Він заявив, що Рахункова палата запланувала аудити, які стосуються оборонної, безпекової, антикорупційної та правоохоронної сфери.

"Війна зжирає мільярди і перевіряти, чи не допомагають їй у цьому посадовці – наша задача. Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими… З "гостинцем" – вручили підозру мені як ініціатору перевірки", – стверджує він Пацкан.

Він зазначив, що не буде брати участі у влаштовуванні "політичних розбірок" і "закривати очі на безглузде використання коштів".