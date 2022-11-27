ВР треба повернутися до питання про дистанційні голосування, - Стефанчук

ВР необхідно буде повернутися до питання про дистанційні пленарні засідання, але поки що немає консенсусу серед народних депутатів, щоб виносити документ на голосування.

Про це голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив в інтерв'ю національному телемарафону, інформує Інтерфакс-Україна.

"Ми його можемо піднімати (питання про законопроєкт про проведення дистанційних засідань, - ред.), але потрібно усвідомлювати одне: якщо є консенсус у залі, то його потрібно виносити. Але поки що я цього консенсусу не бачу, на жаль. Але я залишаюся при своїй думці, тому що потрібно йти і рухатися вперед, а не дивитися назад і голосувати свічками, бюлетенями або ще чимось", - сказав спікер.

Нагадаємо, що 31 травня Верховна Рада не змогла внести до порядку денного законопроєкт № 7129 про можливість проводити пленарні засідання в режимі відеоконференції. За внесення документа до порядку денного проголосували 178 народних депутатів.

Законопроєкт пропонував, що в разі запровадження в Україні воєнного стану засідання ВР можуть проводитися віддалено в режимі відеоконференції із здійсненням відеофіксації народних депутатів, які приєдналися до участі в такому засіданні. Документ також передбачав, що під час дистанційного засідання проводитиметься голосування шляхом підняття руки із зазначенням позиції "за", "проти" або "утримався". Після кожного голосування представник лічильної комісії буде повідомляти про те, що волевиявлення зафіксовано.

Відповідно до законопроєкту, до порядку денного дистанційного засідання не можуть включатися питання про внесення змін до Конституції, дострокове припинення повноважень Президента, питання укладення миру і пов'язаних з цим питань.