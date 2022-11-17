Рада схвалила за основу законопроєкт про ГМО

Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованої продукції (№ 5839 від 5 серпня 2021 року).
Про це йдеться на сайті Кабміну.
Основні положення законопроєкту:
- розмежовують повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО;
- удосконалюють системи оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров’я людини та навколишнього природного середовища;
- запроваджують європейські механізми державної реєстрації ГМО,
- удосконалюють вимоги до маркування ГМО-продукції, які не дозволять вводити в оману споживача, а також посилять державний контроль у сфері поводження з ГМО та встановлять відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.
Крім того, дозволить досягти системної сумісності законодавства України із законодавством ЄС у сфері поводження з ГМО.