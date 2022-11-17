Рада схвалила за основу законопроєкт про ГМО

Верховна Рада схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за обігом генетично модифікованої продукції (№ 5839 від 5 серпня 2021 року).

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Основні положення законопроєкту:

розмежовують повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО;

удосконалюють системи оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров’я людини та навколишнього природного середовища;

запроваджують європейські механізми державної реєстрації ГМО,

удосконалюють вимоги до маркування ГМО-продукції, які не дозволять вводити в оману споживача, а також посилять державний контроль у сфері поводження з ГМО та встановлять відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Очікується, що прийнятий Закон матиме позитивний вплив на ринкове середовище, створить прозорі правила ведення бізнесу та посилить державний контроль за обігом генетично модифікованої продукції.

Крім того, дозволить досягти системної сумісності законодавства України із законодавством ЄС у сфері поводження з ГМО.