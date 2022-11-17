Захід розкритикував Росію на Радбезі ООН через ракетні атаки на Україну

Сполучені Штати та їхні союзники в середу розкритикували Росію в Раді Безпеки ООН через ракетні атаки на Україну.

Про це пише Reuters.

“Двоє людей загинули від ракети в польському селі поблизу українсько-польського кордону у вівторок, того самого дня, коли Росія випустила десятки ракет по містах по всій Україні, націлившись на її енергетичну мережу та посиливши знеструмлення для мільйонів”, – нагадує видання.

Посол Вашингтона в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявиила, що цієї трагедії ніколи б не сталося, якби не безглузде вторгнення Росії в Україну і обстріли цивільної інфраструктури.

“Україна має повне право захищатися від цього шквалу”, – сказала вона

Нагадаємо, Вашингтон не побачив нічого, що суперечило б попередній оцінці президента Польщі Анджея Дуди стосовно того, що вибух, швидше за все, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони. Однак, якими б не були остаточні висновки, остаточно відповідальною за цей трагічний інцидент є Росія, яка запустила шквал ракет по Україні, спеціально призначених для цілей у цивільній інфраструктурі.

15 листопада під час масованої ракетної атаки Росії на Україну, в Польщі вибухнула ракета. Загинули двоє людей.

Президент Польщі Анджей Дуда оголосив попередні результати розслідування, згідно з якими вибух міг бути спричинений ракетою ППО С300, що виробляється в Росії, але використовується також і Україною – для захисту від ракетних атак. Польський президент наголосив, що Україна захищалася від російських нападів.

Україна просить надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби. Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Україна "готова передати наявні докази російського сліду".