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У Київській області застосовуються екстрені вимкнення електрики, - Кулеба

Ситуація з електропостачанням на Київщині залишається складною.

У Київській області застосовуються екстрені вимкнення електрики, - Кулеба

За рішенням Укренерго у Київській області застосовуються екстрені вимкнення електрики.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

Він нагадав, що екстрені аварійні вимкнення відбуваються вимушено, їх неможливо передбачити та скласти графіки.

Фахівці зможуть дати прогноз того, коли область зможе вийти на вимкнення за графіком, зранку. 

Кулеба нагадав, що об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами та альтернативним джерелом живлення. 

Нагадаємо, від сьогодні, 16 листопада, і до кінця тижня, заклади освіти Київської області працюватимуть у дистанційному режимі.

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