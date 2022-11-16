У Херсонській області окупанти замаскували вибухівку в приміщенні ГУ поліції

Вибуху було не уникнути, але завдяки вправності саперів ніхто не постраждав.

У Херсонській області окупанти при відступі замінували приміщення Головного управління поліції. Вони замаскували вибухівку в приміщенні.

Про це повідомив керівник Національної поліції Ігор Клименко в фейсбук. Він наголосив на тому, що не можна поспішати повертатися у нещодавно деокуповані населені пункти.

"Раніше це була одна із будівель Головного управління поліції Херсонської області. А сьогодні стала грудою каміння", – повідомив він.

Клименко зазначив, що уникнути підриву було неможливо. Завдяки кмітливості та вправності вибухотехніків ніхто не постраждав.

Загалом поліцейські сапери з початку деокупації вже обстежили понад 400 га звільнених територій Херсонської області. Вилучили більше 4 тисяч вибухонебезпечних предметів.