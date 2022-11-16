Данілов не підтвердив озвучені Міллі дані про 100 000 втрат серед українських військових

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що озвучена головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі інформація про 100 000 втрат серед українських військових не є достовірною.

У інтервʼю НВ він повідомив, що з російського боку втрати в 100 000 загиблими і пораненими відповідають дійсності.

"З нашого боку це не зовсім відповідає дійсності", – зазначив він.

Нагадаємо, Міллі говорив, що кількість військових втрат у війні Росії проти українців приблизно складає 200 000. Йдеться про спільне число загиблих і поранених: і українців, і окупантів. Міллі говорив, що втрати росіян "значно більше" 100 000, і припустив, що Україна має приблизний показник.

Станом на 16 листопада, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила убитими понад 80 000 осіб. Облік поранених не оприлюднюють.