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Данілов не підтвердив озвучені Міллі дані про 100 000 втрат серед українських військових

Щодо російських втрат – інформація відповідає дійсності. 

Данілов не підтвердив озвучені Міллі дані про 100 000 втрат серед українських військових
Фото: EPA/UPG

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що озвучена головою Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі інформація про 100 000 втрат серед українських військових не є достовірною.

У інтервʼю НВ він повідомив, що з російського боку втрати в 100 000 загиблими і пораненими відповідають дійсності. 

"З нашого боку це не зовсім відповідає дійсності", – зазначив він.

Нагадаємо, Міллі говорив, що кількість військових втрат у війні Росії проти українців приблизно складає 200 000. Йдеться про спільне число загиблих і поранених: і українців, і окупантів. Міллі говорив, що втрати росіян "значно більше" 100 000, і припустив, що Україна має приблизний показник. 

Станом на 16 листопада, за даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила убитими понад 80 000 осіб. Облік поранених не оприлюднюють. 

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