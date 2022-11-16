Червоний Хрест виділяє 100 млн гривень на виплати мешканцям звільненої Херсонщини

Жителі Херсону і інших деокупованих населених пунктів отримають по 1 200 гривень разової допомоги.

Товариство Червоного Хреста в Україні готове залучити додаткові 100 млн гривень для виплат грошової допомоги мешканцям деокупованої Херсонщини.

Про це повідомляє у Telegram Мінреінтеграції.

Надання допомоги реалізується в межах спільного проєкту Мінреінтеграції, Товариства Червоного Хреста в Україні та Укрпошти.

“1 200 гривень разової грошової допомоги отримають мешканці Херсона та інших щойно звільнених населених пунктів, які фактично там перебували на момент деокупації”, – йдеться у повідомленні.

Проведення виплат Укрпошта розпочне вже з наступного місяця. Зокрема, в Херсоні вже функціонує два стаціонарних відділення Укрпошти, одне з них – центральне, що дозволить стабільно забезпечувати доставку готівки по всій області.

Нагадаємо, жителі деокупованих територій Харківщини отримали 27 млн гривень від Міжнародного Комітету Червоного Хреста і ще 3,2 млн гривень – від Міжнародної організації з міграції.