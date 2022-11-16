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Відновлено постачання російської нафти в Угорщину, – Сіярто

Деякий час обсяги поставок будуть меншими, ніж зазвичай.

Відновлено постачання російської нафти в Угорщину, – Сіярто
Фото: EPA/UPG

У середу, 16 листопада, було відновлене постачання російської нафти в Угорщину трубопроводом "Дружба".

Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, пише Bloomberg.

Зазначається, що постачання нафти відновили після проведення технічних робіт з усунення пошкоджень, які спричинило попадання російської ракети у трансформаторну підстанцію.

За словами Сіярто, через ушкодження деякий час обсяги поставок будуть меншими, ніж зазвичай.

 

Нагадаємо, вчора було припинене постачання нафти в Угорщину трубопроводом “Дружба” через пошкодження трансформатора внаслідок попадання російської ракети. Ввечері через зупинку нафтопроводу “Дружба” президент Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони

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