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Орбан скликав засідання Ради оборони Угорщини

Засідання пов’язано із зупинкою нафтопроводу “Дружба”.

Орбан скликав засідання Ради оборони Угорщини
Фото: EPA/UPG

Президент Угорщини Віктор Орбан скликав засідання Ради оборони у  зв’язку з останніми подіями війни, котру РФ розпочала проти України. 

Про це повідомив президент Угорщини Віктор Орбан. 

Як повідомило угорське видання Index, засідання Ради оборони пов’язано із зупинкою нафтопровіда “Дружба” через попадання російської ракети в трансформатор, який забезпечує живлення насосів. 

Угорська нафтопереробна компанія MOL повідомила, що російська артилерія влучила в трансформаторну станцію в Україні поблизу кордону з Білорусією, яка постачає електроенергію для роботи однієї з насосних станцій нафтопроводу “Дружба”. Внаслідок удару тимчасово припинилися поставки сирої нафти до Угорщини, Чехії та Словаччини. 

Нагадаємо, Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради міністрів у справах національної безпеки та оборони. Як повідомляє AP, високопоставлений чиновник розвідки США розповів, що російські ракети перетнули кордон Польщі, вбивши двох людей.

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