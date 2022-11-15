"Він постояв поруч і сказав пару речень", – Шольц розповів про "переговори" з Лавровим

Канцлер Німеччини Олаф Шольц помітив обнадійливі ознаки консенсусу на саміті G20 щодо неприйнятності війни Росії в Україні та недопустимості використання ядерної зброї. Про це пишуть The Guardian і Reuters.

"Це консенсус, який набирає тут силу", – сказав Шольц.

На запитання журналістів стосовно переговорів з головою російської делегації, міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, Шольц відповів: "Він стояв біля мене і сказав пару речень, оце така була розмова".

Шольц також сказав, що продовжить переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, щоб знайти рішення для припинення війни проти України.

Сам Лавров заявив журналістам, що нібито передав Шольцу і президенту Франції Еммануелю Макрону інформацію про "розвʼязання Заходом гібридної війни в Україні".