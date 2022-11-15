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Учора військові РФ вбили дев’ятеро громадян України, – ОП

Найбільше загиблих у Донецькій і Херсонській областях.

Учора військові РФ вбили дев’ятеро громадян України, – ОП

В понеділок, 14 листопада, російські військові вбили 9 і поранили 15 мирних українців.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника ОП Кирило Тимошенко з посиланням на дані військових адміністрацій.

Жертви серед цивільного населення внаслідок збройної агресії Росії за 14 листопада:

  • Донецька область – 4 загиблих (у т.ч. виявлено тіла 3 людей, вбитих раніше), 1 поранений;
  • Запорізька область – 1 загиблий;
  • Миколаївська область – 1 поранений;
  • Сумська область – 3 поранених;
  • Харківська область – 7 поранених (у т.ч. 4 на мінах);
  • Херсонська область – 4 загиблих (загинули раніше), 3 поранених.

 

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі щотижня вмирають близько 150 жителів, тобто близько 20 людей щодня.

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