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Після відступу з Херсона РФ облаштує командні пункти в Генічеську, – британська розвідка

Місто має гарні можливості для координації дій росіян та отримання підкріплення із тимчасово окупованого Криму.

Після відступу з Херсона РФ облаштує командні пункти в Генічеську, – британська розвідка
Фото: zruchno.travel

Росія, яка після відступу з Херсона зробила Генічеськ головним містом окупованого регіону, скоріше за все передислокує туди підрозділи військового управління.

Про це повідомила британська розвідка у Twitter.

"Покинувши місто Херсон, Росія зробила портове місто Генічеськ на Азовському морі "тимчасовою столицею" окупованого регіону. Росія, ймовірно, також передислокує підрозділи військового управління до району Генічеська. Вибір цього району як командного вузла натякає на пріоритети та занепокоєння російського командування, яке зміцнює свою оборону на півдні України", – йдеться у зведенні розвідки.

У спецслужбі вважають, що місто має гарні можливості для координації дій росіян та отримання підкріплення із тимчасово окупованого Криму.

"Крім того, наразі він перебуває поза досяжністю українських артилерійських систем, які завдали серйозних збитків російським польовим командним пунктам", – зазначається у дописі.

Нагадаємо, у британській розвідці припускають, що військові РФ почали виходити з Херсона в одязі цивільних в кінці жовтня. Вони були в числі заявлених 80 тис. евакуйованих цивільних осіб.

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