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У Мелітополі пролунав вибух біля “лігва окупантів”, – Федоров

Вибуховою хвилею у сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху.

У Мелітополі пролунав вибух біля “лігва окупантів”, – Федоров
Фото: Facebook Івана Федорова

В окупованому Мелітополі пролунав вибух у житловому районі біля 24-го училища.

Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

“Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Іван Федоров у Telegram

За попередньою інформацію, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху. На місце вибуху одразу поїхали швидкі, пожежники і поліція окупантів.  

“Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти”, – зауважив Федоров.

 

Нагадаємо, у Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта. 

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