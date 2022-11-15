У Мелітополі пролунав вибух біля “лігва окупантів”, – Федоров

В окупованому Мелітополі пролунав вибух у житловому районі біля 24-го училища.
Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
“Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів”, – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацію, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху. На місце вибуху одразу поїхали швидкі, пожежники і поліція окупантів.
“Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти”, – зауважив Федоров.
Нагадаємо, у Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта.