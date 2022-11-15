У Мелітополі пролунав вибух біля “лігва окупантів”, – Федоров

Вибуховою хвилею у сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху.

В окупованому Мелітополі пролунав вибух у житловому районі біля 24-го училища.

Про це повідомляє у Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.

“Гучний вибух в житловому районі на півночі Мелітополя, біля 24-о училища, де зосереджене чергове лігво окупантів”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Іван Федоров у Telegram

За попередньою інформацію, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибило шибки до четвертого поверху. На місце вибуху одразу поїхали швидкі, пожежники і поліція окупантів.

“Збираємо деталі, що на цей раз курили окупанти”, – зауважив Федоров.

Нагадаємо, у Мелітополі прогримів вибух в будинку колаборанта.