Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Олексій Ботвінов: “Не може бути меседжу “ми українці, любіть нас, бо ми хороші”. Він працював у перші місяці війни, зараз - ні"
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Планові відключення електроенергії 14 листопада застосовуватимуться у Києві та восьми областях
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Під час втечі з правого берега росіяни залишили гелікоптери, танки, артилерію, – Гуменюк
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Михайло Жернаков: “В Україні є ще багато суддів з російським громадянством. Усе, що більше за 0, - уже забагато”
Правоохоронці 18 годин перевіряли автобус, який їхав до Угорщини з понад 150 тисячами пачок цигарок
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
Мобілізовані "морпіхи" скаржаться, що в очі не бачили командира, їжі не вистачає, а під Вугледаром – "гірше пекла"
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
В одному з храмів Києво-Печерської Лаври вихваляли "русскій мір" - за справу взялися СБУ й Нацполіція
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
Лавров був госпіталізований на Балі після прибуття на G20, – Associated Press
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
На розгромленій під Снігурівкою позиції росіян знайшли крадені пральні машини та боєкомплект
ГоловнаСуспільствоЖиття

Поліція Херсонщини запустила чатбот для виявлення злочинів РФ

Під контролем поліції перебувають 182 населені пункти області.

Поліція Херсонщини запустила чатбот для виявлення злочинів РФ
Фото: Національна поліція

182 населені пункти Херсонщини перебувають під контролем поліції.

Про це повідомив голова Нацполіції під час поїздки на Херсонщину Ігор Клименко.

Поліцейська присутність на деокупованих територіях збільшуватиметься щодня. 

“Роботи ще дуже багато. Особливо у наших вибухотехніків. Потрібно обстежити кожну адміністративну будівлю, об’єкти інфраструктури, щоб стало можливим відновлення нормальної життєдіяльності міста. Вдень та вночі вулиці Херсона патрулюють наряди поліції. Місцеві можуть завжди звернутися до них за допомогою”, – наголосив Клименко

Фото: Національна поліція

Глава Нацполіції додав, що поліція Херсонської області запустила ча-бот в Телеграм @Warcrimes_Police_KhS_UA_bot, за допомогою якого можна повідомити про злочини окупантів. 

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, правоохоронці встановили у Херсоні та навколо нього блокпости. Близько 200 поліцейських вже працюють на території звільненого обласного центру.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також