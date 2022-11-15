Попереду ще важкі бої, – посадовець Пентагону про війну в Україні

Росіяни не планують залишати решту окупованої України і, безсумнівно, попереду ще важкі бої.

Про це заявив посадовець міністерства оборони США, йдеться на сайті Пентагону.

“Але звільнення Херсона є значним досягненням і свідченням мужності, рішучості та стійкості українського народу та його збройних сил, які борються за захист своєї країни”, – зазначив він.

Чиновник додав, що з наближенням зими бойові дії в Україні можуть сповільнитися.

“Але чиновник сказав, що плани щодо підтримки США не сповільняться, оскільки ця підтримка залежить не від погоди, а від того, що, за словами українців, їм потрібно”, – додав він.

Нагадаємо, цього тижня міністр оборони Ллойд Остін проведе сьоме засідання Контактної групи з питань оборони України. Зустріч відбудеться офлайн.