США можуть передати Україні модифіковані ударні дрони Gray Eagle, - ЗМІ

Внесення змін в безпілотники може прискорити їх передачу Україні.

США розглядають модифікації, які можна внести в дрони Gray Eagle, котрі озброєні ракетами Hellfire, щоб передати їх Україні.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох чиновників США.

“Існують конкретні та дуже технічні налаштування та стерилізація, які можуть бути зроблені для них, що може зробити це можливим у найближчій перспективі. Але ці речі потребують часу і є досить складними”, - сказав представник Конгресу.

Офіційний представник США підтвердив, що армія веде роботу з вивчення того, які зміни можливі в безпілотнику MQ-1C, виготовленому компанією General Atomics.

Якщо ж зміни не будуть внесені, цей БпЛА, ймовірно, не буде в майбутніх списках військової допомоги, виділеної Україні.

Речник Пентагону полковник Роджер Кебінесс не став коментувати конкретно Gray Eagle, зазначивши лише, що Міністерство оборони продовжує консультуватися з Україною щодо допомоги у сфері безпеки.

Білий дім відмовився від коментарів, а компанія General Atomics не відповіла на запит про коментарі.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розпочали підготовку нового пакету військової допомоги Україні. 10 листопада Пентагон оприлюднив склад нового пакету безпекової допомоги Україні на $400 млн. Крім цього, Держдепартамент США оголосив про надання фінансової допомоги у розмірі майже 90 млн доларів на розмінування українських територій.