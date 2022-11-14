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Ексгумували тіла чотирьох жителів Харківщини, убитих і закатованих росіянами

На спині в одного загиблого виявили дві колото-різані рани.

Ексгумували тіла чотирьох жителів Харківщини, убитих і закатованих росіянами
Фото: Офіс Генерального прокурора

Ексгумували тіла ще чотирьох жителів Харківщини, убитих і закатованих російськими окупантами. 

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Тіло 45-річного чоловіка ексгумували в селищі Куп’янськ-Вузловий. За попередньою версією слідства, його закатували російські солдати під час окупації - на спині у загиблого виявили дві колото-різані рани. Також у населеному пункті вилучили тіло 37-річного чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу російських військових.

Тіла інших жертв російської агресії, які загинули від ракетних ударів, ексгумували в місті Куп‘янськ. 

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочали досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаних із умисним вбивством.

Тіла загиблих українців направили для проведення судово-медичних експертиз.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, нещодавно у селищі Високопілля, що в Херсонській області, ексгумували тіла подружжя, розстріляного російськими окупантами.

На Київщині виявили 1 367 тіл загиблих під час російської окупації людей. 200 тіл досі лишаються неопізнаними.

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