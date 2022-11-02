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У селищі на Херсонщині ексгумували тіла розстріляного росіянами подружжя

1 червня під час окупації селища російський військовий розстріляв беззбройних чоловіка і дружину на їхньому подвір'ї.

У селищі на Херсонщині ексгумували тіла розстріляного росіянами подружжя
Фото: Херсонська обласна прокуратура

У селищі Високопілля, що в Херсонській області, ексгумували тіла подружжя, розстріляного російськими окупантами.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Як встановило слідство, 1 червня під час окупації селища російський військовий розстріляв на подвір'ї беззбройне місцеве подружжя.

"Від отриманих вогнепальних поранень вони загинули на місці. Пізніше чоловіка та жінку поховали односельці. Під час процесуальних дій правоохоронці встановили місце поховання загиблих на місцевому цвинтарі та провели ексгумацію двох тіл з ознаками насильницької смерті, які спрямовано для проведення відповідних експертних досліджень, - розповіли в прокуратурі.

За інформацією пресслужби установи, триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Фото: Херсонська обласна прокуратура

Нагадаємо, в березні у Бучанському районі Київської області російські окупанти розстріляли автівку під білим прапором. У ній подружжя намагалося виїхати з блокади.

Згодом у місті Макарів, що на Київщині, загарбники відкрили вогонь по авто з пенсіонерами.

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