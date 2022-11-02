До восьми років за ґратами засуджено учасника незаконного збройного формування Луганської області

Його взяли в полон у м. Сєвєродонецьк 1 червня 2022 року.

Прокуратура у суді довів, що у жовтні 2021 року житель м. Суходольська на Луганщині вступив до так званої народної міліції "ЛНР".

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Чоловік став механіком-водієм "3 мотострілецького батальйону 8 мотострілецької роти 2 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу".

"Засуджений здійснював маневри у бойовій обстановці на місцевості, займався спостереженням та обміном інформацією, яка використовувалась представниками "ЛНР" для координації і ведення бойових дій проти підрозділів ООС", – йдеться у повідомленні.

1 червня 2022 року військовослужбовці ЗСУ взяли його в полон у м. Сєвєродонецьк.

За публічного обвинувачення прокурорів Луганської обласної прокуратури жителя Луганщини засуджено до восьми років позбавлення волі. Суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Нагадаємо, днями до п'яти років за ґратами засуджено мешканця м. Дніпра, який зливав ворогу дані про переміщення ЗСУ. Він передавав ворогу відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщеннями ЗСУ та військової техніки.