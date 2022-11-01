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До 5 років за ґратами засуджено мешканця м. Дніпро, який зливав ворогу дані про переміщення ЗСУ, - ОГ

Він передавав ворогу відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території м. Дніпра.

До 5 років за ґратами засуджено мешканця м. Дніпро, який зливав ворогу дані про переміщення ЗСУ, - ОГ
Фото: Офіс генпрокурора

За публічного обвинувачення прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним та засудив до 5 років позбавлення волі місцевого жителя за несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ та інших збройних формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори в суді довели, що чоловік за допомогою листування в месенджері Telegram передавав адміністраторам проросійських каналів у соціальних мережах відеозаписи з дислокацією підрозділів Нацгвардії, переміщення ЗСУ та військової техніки на території м. Дніпра", - йдеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила соратника Киви на коригуванні ракетних ударів по Дніпру. Затриманий "полював" за локаціями українських систем ППО.

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