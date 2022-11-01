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Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини зруйновані будинки і господарські споруди, загинули люди

Окупанти били ракетами і артилерією.

Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини зруйновані будинки і господарські споруди, загинули люди

Минулої доби, 31 жовтня, росіяни обстріляли ракетами і артилерією 13 населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram Національна поліція.

“Окупаційні війська РФ поцілили у мирні домівки, вбили та поранили цивільних мешканців. Ворожих атак зазнали 13 населених пунктів”, – йдеться у повідомленні.

Упродовж доби окупанти обстріляли міста Курахове, Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Торецьк, Красногорівка, смт Велика Новосілка, Північне, Неліпівка, села Катеринівка, Сокіл, Карлівка, Максимільянівка.

“Російські військові били ракетами та артилерією. У Бахмуті та Кураховому від артилерійських обстрілів загинули люди. Росія зруйнувала та пошкодила 13 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, господарчі споруди, гаражі, автомобілі”, – інформують у Поліції.

Національна поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 30 жовтня російські військові атакували шість населених пунктів Донецької області: Авдіївку, Бахмут, селище Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Карлівка і Бердичі.

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