Росія стверджує, що відправила на війну в Україну 87 тис. мобілізованих

Шойгу каже, що їх готували.

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України було відправлено 87 000 мобілізованих. Він стверджує, що в райони бойових дій росіян відправили після підготовки.

За словами Шойгу, решта з 300 000, які нібито були призвані, проходять якісь навчання і на фронт поки не відправлялися.

Про те, що нових мобілізованих кидають в бої без підготовки, свідчать і українські військові, і західна розвідка. В середньому з моменту прибуття на фронт до смерті російські мобілізовані мають 10 днів.

Призвані росіяни, які хочуть зберегти своє життя, можуть звертатися на організовані для них гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Україна гарантує дотримання Женевської конвенції щодо полонених.