У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
У Полтавській області чотири ворожі дрони впали на цивільні об'єкти (оновлено)
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
В розпліднику на Київщині собакам влаштували “пекло”, - Нєбитов
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
Частина Черкащини залишилась без електрики через обстріл росіян, є постраждалі (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Внаслідок російського удару пошкоджено електрооб‘єкт, що живить 350 000 квартир у Києві (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Харкову, знеструмлено метро та наземний електротранспорт (оновлено)
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
Онлайн-школа без світла та інтернету. Як це - розповідають батьки і вчителі
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
У керівництва УПЦ МП Кіровоградської області під час обшуків знайшли антиукраїнські брошури, виготовлені в Росії
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
У Псковській області на аеродромі знищено два Ка-52, ще два пошкоджено, – ГУР
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія стверджує, що відправила на війну в Україну 87 тис. мобілізованих

Шойгу каже, що їх готували. 

Росія стверджує, що відправила на війну в Україну 87 тис. мобілізованих
Фото: Скрін з відео

Російський міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України було відправлено 87 000 мобілізованих. Він стверджує, що в райони бойових дій росіян відправили після підготовки.

За словами Шойгу, решта з 300 000, які нібито були призвані, проходять якісь навчання і на фронт поки не відправлялися.

Про те, що нових мобілізованих кидають в бої без підготовки, свідчать і українські військові, і західна розвідка. В середньому з моменту прибуття на фронт до смерті російські мобілізовані мають 10 днів. 

Призвані росіяни, які хочуть зберегти своє життя, можуть звертатися на організовані для них гарячі лінії за номерами +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84. Україна гарантує дотримання Женевської конвенції щодо полонених. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також