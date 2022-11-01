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З портів Одещини вийшли три судна з українським зерном

Вчора з одеських портів вийшли 12 суден з українською аграрною продукцією.

З портів Одещини вийшли три судна з українським зерном
Фото: Мінінфраструктури

1 листопада з морських портів Одеської області вийшли три судна з українським зерном.

Про це повідомив у Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на заяву Міністерства оборони Туреччини.

“Три кораблі з зерном у вівторок, 01.11.2022 року, залишили українські порти”, – йдеться у дописі.

 

Нагадаємо, в ООН заявили про те, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає втрату нею чинності. Тому інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

 

29 жовтня Росія заявила, що зупиняє участь у реалізації "зернової угоди" через нібито "напад на кораблі Чорноморського флоту" у Севастопольській бухті та цивільні судна, задіяні у забезпеченні безпеки зернового коридору.

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