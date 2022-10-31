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На телемарафон у бюджеті-2023 хочуть закласти майже два мільярди гривень

Порівняно з проєктом, представленим до першого читання, суму збільшили на 1,4 млрд грн.

На телемарафон у бюджеті-2023 хочуть закласти майже два мільярди гривень
Фото: Детектор медіа

На телемарафон "Єдині новини" у державному бюджеті на 2023 рік хочуть закласти майже два мільярди гривень.

Про це йдеться в повідомленні у Telegram першого заступника голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики ВР Ярослава Железняка.

За його словами, Кабінет Міністрів проголосував текст законопроєкту у фінальній редакції та подав у парламент до другого читання.

Спершу Кабмін пропонував виділити на телемарафон 535 млн грн. Після внесення правок сума зрослав до 1,94 млрд грн.

За інформацією депутата, кошти планують виділити на "виробництво та трансляцію телерадіопрограм для державних потреб, збирання, обробку та розповсюдження офіційної інформаційної продукції, фінансову підтримку системи державного іномовлення України".

Нагадаємо, правки про виділення коштів на телемарафон нардепи відхилили під час голосування за проєкт бюджету у першому читанні.

Верховна Рада України має ухвалити проєкт бюджету на 2023 рік до 10 листопада.

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