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Херсонська ОВА розповіла про місцевого мешканця, якого окупанти обстріляли з безпілотника за допомогу ЗСУ

У чоловіка – чисельні поранення. 

Херсонська ОВА розповіла про місцевого мешканця, якого окупанти обстріляли з безпілотника за допомогу ЗСУ
Фото: скріншот відео

Житель села Осокорівка, що в Херсонській області, Віктор Синєлов допомагав українським військовим, як його росіяни виявили за допомогою безпілотника та обстріляли.

Розповідь потерпілого оприлюднив керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Інцидент трапився у квітні цього року. Чоловік допоміг військовим перевозити боєприпаси. Їх завозили на його подвір'я, а звідти забирали.

"Першу ходку вигрузили бистренько. А другу ходку – безпілотник вичислив мене. Машину успів в гараж.. Вийшов – і "приход", – розповів пан Віктор.

Чоловік отримав численні поранення.

"Ранило сильно: ліва лопатка розтрощена, осколок біля сьомого ребра залишився... Чотири ребра перебито. Легені були пробиті. І осколок на нозі, і ще десь..", – йдеться в розповіді потерпілого.

Нагадаємо, на Луганщині в березні росіяни розстріляли в інвалідному візку волонтера Олександра Кононова. Чоловік втратив руку і ногу і з 2014 року допомагав українській армії.

Раніше у Луганській області рашисти викрали підприємця, який допомагав українському війську.

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