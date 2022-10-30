Експорт зерна неможливий через перекриття Росією “зернового коридору”, – Кубраков

Судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії не змогло вийти з українського порту.

Міністр інфрасруктури України Олександр Кубраков заявляє про неможливість експорту зерна через перекриття РФ “зернового коридору”.

Про це він повідомив у Twitter.

Кубраков зазначив, що, судно Ikaria Angel із 40 тис. тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю, 30 жовтня, вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

“Ці продукти були призначені для жителів Ефіопії, що перебувають на межі голоду. Але через перекриття Росією “зернового коридору” експорт неможливий”, – йдеться у дописі.

Under the @WFP @UN the IKARIA ANGEL 🚢 loaded w/ 40 K tons of grain was supposed to leave the 🇺🇦 port today. These foodstuffs were intended for Ethiopians 🇪🇹, that are on the verge of famine. But due to the blockage of the “grain corridor” by #Russia the export is impossible. pic.twitter.com/SoS7IborRL — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 30, 2022

Нагадаємо, учора Росія заявила про вихід із “зернової угоди” нібито через "напад на кораблі Чорноморського флоту".

"З урахуванням проведеного 29 жовтня київським режимом за участю фахівців Великої Британії терористичного акту проти кораблів Чорноморського флоту та цивільних суден, задіяних у забезпеченні безпеки зернового коридору, російська сторона зупиняє участь у реалізації угод щодо вивезення сільськогосподарської продукції з українських портів", – заявили в Міноборони РФ.

Європейський Союз закликав Росію повернутися до "зернової угоди".

Голова МЗС України Дмитро Кулеба стверджує, що Росія заздалегідь спланувала зірвати “зернову угоду” і тепер намагається це виправдати.