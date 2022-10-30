На Харківщині поновлять відключення світла

З 31 жовтня в Харкові та області продовжаться відключення електроенергії.

Про це повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відключатимуть світло за графіком.

"Спільно із Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 7.00 до 22.00", – зазначив Синєгубов.

Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківщини. Також в ОВА пообіцяли індивідуально пропрацювати питання з підприємствами, які не можуть зупиняти процес виробництва.

Нагадаємо, що у своєму зверненні 29 жовтня президент Зеленський заявив, що стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії в Україні стало значно менше.

23 жовтня він повідомив, що енергетики відновили можливість постачання електрики в усіх регіонах, які зазнали російських атак.