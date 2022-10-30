Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
Наші графіки мобілізації також змінюватимуться, - Сухопутні війська
У Севастополі лунали вибухи, окупанти закрили водну переправу
У Севастополі лунали вибухи, окупанти закрили водну переправу
Помер тітушка Бялай, якого звинувачували у вбивстві журналіста Веремія
Помер тітушка Бялай, якого звинувачували у вбивстві журналіста Веремія
Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників
Обмін полоненими: Україна повернула 52-х захисників
Латвія законом розірвала звʼязок своєї церкви з РПЦ. Україна теж так може?
Латвія законом розірвала звʼязок своєї церкви з РПЦ. Україна теж так може?
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Хакери зламали канали роспропаганди в Криму і показали відео знищення кораблів ЧФ РФ
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
Деокупована Осокорівка на Херсонщині окупанти зруйнували 80% інфраструктури
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині поновлять відключення світла

Відключатимуть світло за графіком.

На Харківщині поновлять відключення світла
Фото: tvoemisto.tv

З 31 жовтня в Харкові та області продовжаться відключення електроенергії.

Про це повідомив у Телеграм голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Відключатимуть світло за графіком.

"Спільно із Обленерго розробили графік, аби мінімізувати дискомфорт харків’ян. Просимо поставитися із розумінням. Всього буде 12 черг відключення тривалістю по 3 години кожна з 7.00 до 22.00", – зазначив Синєгубов. 

Відключень не буде у деокупованих населених пунктах Харківщини. Також в ОВА пообіцяли індивідуально пропрацювати питання з підприємствами, які не можуть зупиняти процес виробництва. 

Нагадаємо, що у своєму зверненні 29 жовтня президент Зеленський заявив, що стабілізаційних та аварійних відключень електроенергії в Україні стало значно менше.

23 жовтня він повідомив, що енергетики відновили можливість постачання електрики в усіх регіонах, які зазнали російських атак. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також