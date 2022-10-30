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Десантники показали, як знищили БМП окупантів

БМП знищили разом з екіпажем.

Десантники показали, як знищили БМП окупантів
Фото: Скрін з відео

Миколаївські десантники знищили бойову машину піхоти росіян у Донецькій області.

Про це поінформувала пресслужба Десантно-штурмових військ Збройних сил України, оприлюднивши відповідне відео.

«На відео зафіксовано наслідки бойової роботи захисників України - військовослужбовців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зокрема, цього дня в одному з районів Донецької області були знищені жива сила та бойова машина піхоти противника. Смерть російським окупантам. Слава Україні», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські десантники знищили склад та боєкомплект російських окупантів на півдні України.

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