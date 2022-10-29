Українські десантники знищили склад та боєкомплект російських окупантів на півдні України.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Військові опублікували відео, на якому зафіксовано, як воїни-артилеристи однієї з окремих аеромобільних бригад знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та боєкомплект загарбників в одному з районів на півдні України.

Українські захисники здійснили вогневе ураження окупантів з британських 105-мм гаубиць L119.

«Продовжуємо виконувати бойові завдання», - написали військові.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня склали близько 70 250 осіб. 550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.