США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді, – Остін
США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді, – Остін
Українські військові отримали зенітні комплекси Zastava, – "Мілітарний"
Українські військові отримали зенітні комплекси Zastava, – "Мілітарний"
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Український безпілотний комплекс SHARK запущено у серійне виробництво, – Притула
Росіяни перекинули мобілізованих на захід від річки Дніпро, – міноборони Великої Британії
Росіяни перекинули мобілізованих на захід від річки Дніпро, – міноборони Великої Британії
Міністр закордонних справ Китаю висловив підтримку Росії і Путіну
Міністр закордонних справ Китаю висловив підтримку Росії і Путіну
Путін заявив, що війна проти України "йде за планом"
Путін заявив, що війна проти України "йде за планом"
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
Кирило Тимошенко їздить на позашляховику Chevrolet Tahoe, призначеному для гуманітарних цілей, – Bihus.info
У Херсонській області українські захисники поставили в стрій трофейний "Бережок"
У Херсонській області українські захисники поставили в стрій трофейний "Бережок"
Латвія законом розірвала звʼязок своєї церкви з РПЦ. Україна теж так може?
Латвія законом розірвала звʼязок своєї церкви з РПЦ. Україна теж так може?
ГоловнаСуспільствоВійна

Українські десантники показали, як знищили склад окупантів

Захисники здійснили ураження з британських гаубиць L119.

Українські десантники показали, як знищили склад окупантів
Фото: Скрін з відео

Українські десантники знищили склад та боєкомплект російських окупантів на півдні України.

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ. 

Військові опублікували відео, на якому зафіксовано, як воїни-артилеристи однієї з окремих аеромобільних бригад знищили розрахунок 120-мм міномету, особовий склад та боєкомплект загарбників в одному з районів на півдні України.

Українські захисники здійснили вогневе ураження окупантів з британських 105-мм гаубиць L119.

«Продовжуємо виконувати бойові завдання», - написали військові.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня склали близько 70 250 осіб. 550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також