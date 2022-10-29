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За добу ліквідовано 550 окупантів і 19 танків, – Генштаб

Росіяни також втратили пʼять БпЛА. 

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня склали близько 70 250 осіб. 550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.

Також у ворога поменшало зразу на 19 танків, а загальна кількість їх втрат складає 2569 одиниць. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. 

Інші втрати:

  • бойових броньованих машин – 5401 (+23) 
  • артилерійських систем – 1708 (+9) 
  • РСЗВ – 380 (+1)
  • засоби ППО – 195 (+3)
  • літаків – 273 (+1)
  • гелікоптерів – 252 (+1)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)
  • крилаті ракети – 351 (+0)
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)
  • спеціальна техніка – 152 (+1).

Нагадаємо, спецпідрозділ "Хорт" заявив про ліквідацію групи найманців ПВК "Вагнера" включно з заступником штабу. Захисники з "вагнерівцями" в ближньому бою". 

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