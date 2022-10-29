За добу ліквідовано 550 окупантів і 19 танків, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня склали близько 70 250 осіб. 550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.

Також у ворога поменшало зразу на 19 танків, а загальна кількість їх втрат складає 2569 одиниць. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

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