За добу ліквідовано 550 окупантів і 19 танків, – Генштаб

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого по 29 жовтня склали близько 70 250 осіб. 550 окупантів були ліквідовані за минулу добу.
Також у ворога поменшало зразу на 19 танків, а загальна кількість їх втрат складає 2569 одиниць. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Інші втрати:
- бойових броньованих машин – 5401 (+23)
- артилерійських систем – 1708 (+9)
- РСЗВ – 380 (+1)
- засоби ППО – 195 (+3)
- літаків – 273 (+1)
- гелікоптерів – 252 (+1)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1406 (+5)
- крилаті ракети – 351 (+0)
- кораблі/катери – 16 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4107 (+19)
- спеціальна техніка – 152 (+1).