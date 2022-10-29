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Спецпідрозділ "Хорт" заявив про ліквідацію заступника начальника штабу ПВК "Вагнера"

Захисники зійшлися з найманцями в ближньому бою. 

Спецпідрозділ "Хорт" заявив про ліквідацію заступника начальника штабу ПВК "Вагнера". Його імʼя не повідомляється.

Під час виконання бойового завдання бійці у ближньому бою зіштовхнулися з групою бойовиків ПВК. Про це йдеться на сторінці спецпідрозділу в фейсбук. 

"Бойовий контакт відправив у пекло всю ворожу групу. Серед двухсотих вагнерівців було ідентифіковано заступника начальника штабу. Окрім того, наші захисники затрофеїли зброю цього самого мертвого окупанта – АК-12. Цей автомат був прийнятий на озброєння ворожої армії у 2018 році", – зазначили військові. 

Підрозділ спецпризначення "Хорт" було створено в 2014 на базі об'єднань ветеранів українських спецпідрозділів та організацій громадської безпеки з метою забезпечення територіальної цілісності України та охорони внутрішнього правопорядку. 

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