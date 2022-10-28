Українські військові опановують ППО NASAMS

Українські військові фахівці вже проходять навчання за програмою підготовки для роботи на системах протиповітряної оборони NASAMS.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заступницю речника Міноборони США Сабріну Сінгх.

“Програма навчання на цих системах (NASAMS – ред.) триває, і як тільки вона завершиться, системи будуть готові до відправки в Україну», – розповіла Сінгх.

В США очікують, що програма навчання буде завершена найближчим часом

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що системи NASAMS очікуються до передачі Україні на початку листопада.