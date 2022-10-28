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США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді, – Остін

Українських оборонців спершу треба навчити роботі з ними. 

США розраховують передати NASAMS українцям у листопаді, – Остін
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що системи NASAMS очікуються до передачі Україні на початку листопада.

На брифінгу 27 жовтня керівник Пентагону повідомив, що успіхів на полі бою оборонці  досягають завдяки високоточним ракетним системам GMLRS.

"Українці можуть впоратися практично з будь-якою ціллю, яка їм потрібна, використовуючи ракети GMLRS. І тому в них є те, що потрібно для успіху, вони використовують це з користю", – сказав Остін, зазначивши, що саме тому підтримка Штатами буде продовжуватися. 

Однак системи протиповітряної оборони – це те, що українцям зараз потрібно понад усе. Після зустрічі Контактної групи щодо оборони України в форматі "Рамштайн" деякі країни відгукнулися на ці потреби і почали надавати можливості для їх втілення. Остін зазначив, що першою, хто зараз надав системи ППО українцям, була Іспанія, яка виділила HAWK. Тепер захисники України мають навчитися роботі з цими системами, як і роботі з американськими NASAMS. 

"Ми наполегливо стараємося, щоби вони (українці – ред.) отримали можливості NASAMS і ми очікуємо, що на початку наступного місяця ми будемо спроможні надати їм їх і навчити війська", – повідомив Ллойд Остін. 

NASAMS є розробкою норвезької і американської компаній. Комплекс розроблявся для заміни ЗРК MIM-23 Hawk, що стояв на озброєнні збройних сил Норвегії. Є удосконаленою системою класу "земля-повітря". 

Пускова установка складається із шести ракет. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів із зенітними ракетами, пише "Мілітарний"

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, висота – до 14–15 км. Перші такі системи в Україні очікувались у середині жовтня. 

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