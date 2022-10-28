Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що придбав Twitter і запевнив рекламодавців, що cоцплатформа залишиться безпечним місцем для їхніх брендів.

Про це пише The Guardian.

"Після кількох місяців невпевненості, чи він таки придбає соціальну мережу за 44 мільярди доларів, допис генерального директора Tesla є найпереконливішим підтвердженням того, що угода, як очікується, буде укладена до закінчення терміну о 17:00 у Делавері в п’ятницю", – пише видання.

У заяві, доданій до твіту, Маск зазначив, що придбав Twitter, оскільки “для майбутнього цивілізації важливо мати спільну “цифрову міську площу”, де можна обговорювати широкий спектр переконань по-здоровому, не вдаючись до насильства”.

“Саме тому я купив Twitter. Я не робив цього, бо це було би просто. Я зробив це не для того, щоб заробити більше грошей. Я зробив це, щоб спробувати допомогти людству, яке я люблю”, – додав Маск.

Dear Twitter Advertisers pic.twitter.com/GMwHmInPAS — Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2022

У середу Маск відвідав штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско, несучи раковину, і змінив свою біографію в Twitter на "Chief Twit".

Зазначимо, ЗМІ повідомляють. що Маск вже встиг звільнити кількох топ-менеджерів компанії, включно з генеральним директором Парагом Агравалом.

Кілька видань, зокрема Reuters, Washington Post і New York Times, написали в четвер увечері, що Нед Сігал, головний фінансовий директор, і Віджая Гадде, керівник у справах юридичної політики, також були звільнені.

Додамо, попри використання минулого часу, Маск не був юридичним власником Твіттеру на момент публікації запису, а компанія продовжувала торгувати на Нью-Йоркській фондовій біржі. Очікується, що роботу з документами фіналізують 28 жовтня вдень.

Фото: WalterIsaacson