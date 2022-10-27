​Борис Джонсон хоче створити фонд для підтримки України, - The Telegraph

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації, яка буде займатися підтримкою України та відновленням зруйнованої війною економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю у The Telegraph.

Один із друзів Джонсона назвав нову організацію сучасним аналогом "плану Маршалла". Він упевнений, що експрем'єр зможе залучити багато грошей від приватних донорів для відновлення економіки та інфраструктури України.

Також, за даними видання, Джонсон наприкінці жовтня вже відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається заснувати фонд.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Джонсон очолить групу "Консерватори-друзі України" в парламенті.