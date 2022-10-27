Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини (оновлено)
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
ГоловнаСвіт

​Борис Джонсон хоче створити фонд для підтримки України, - The Telegraph

Експрем'єр Британії назвав нову організацію сучасним аналогом "плану Маршалла".

​Борис Джонсон хоче створити фонд для підтримки України, - The Telegraph
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації, яка буде займатися підтримкою України та відновленням зруйнованої війною економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю у The Telegraph.

Один із друзів Джонсона назвав нову організацію сучасним аналогом "плану Маршалла". Він упевнений, що експрем'єр зможе залучити багато грошей від приватних донорів для відновлення економіки та інфраструктури України.

Також, за даними видання, Джонсон наприкінці жовтня вже відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається заснувати фонд.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що Джонсон очолить групу "Консерватори-друзі України" в парламенті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також