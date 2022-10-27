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Регіональним чиновникам Росії доручили посилити "безпеку в регіонах", аби переключити на них критику суспільства, – МО Британії

Центральна влада РФ намагається посилити залучення до заходів контролю над росіянами місцевих посадовців. 

Регіональним чиновникам Росії доручили посилити "безпеку в регіонах", аби переключити на них критику суспільства, – МО Британії
мішустін
Фото: nalog.ru

Цього тижня російський премʼєр доручив меру Москви координувати "упровадження заходів безпеки в регіонах Росії". Це відбулося після того, як президент РФ Путін видав указ про введення нового режиму максимального реагування. 

Схоже, що таким чином регіональну владу намагаються більше залучити до системи національної безпеки. Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому в твіттері. 

"Це ще один захід для організації суспільства, оскільки війна Росії проти України продовжує зазнавати тиску", – зазначили в повідомленні. 

Британські військові вважають, що більше залучення регіональних чиновників принаймні частково спрямоване на те, аби відвести критику громадськості від центральної влади. 

"Подібний підхід Кремль застосував під час кризи COVID-19. Однак це, ймовірно, ускладнить Кремлю ізоляцію російського суспільства від наслідків «спецвійськової операції» в Україні", – зазначили військові. 

Нагадаємо, цього тижня премʼєр Росії Мішустін доручив московському меру "координувати роботу з заходів безпеки в регіонах". 

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