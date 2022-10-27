У Київській області є влучання по інфраструктурі, у Херсонській ворогу не вдалося прорвати оборону, – облвійськадміністрації

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Кіровоградській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, на Полтавщині та Житомирщині.

У Київській області вночі ворог атакував одну з громад. Є декілька прильотів по об’єкту інфраструктури. Пожежа ліквідована. Попередньо, жертв та постраждалих немає. Під час повітряної атаки є збиття повітряних цілей силами ППО, йдеться у повідомленні від ОВА станом на ранок.

Уночі ворог атакував околиці Запоріжжя. За попередньою інформацією, це були три снаряди реактивних систем залпового вогню "Смерч". Постраждалих немає. Руйнувань зазнав об’єкт інфраструктури. Виникла пожежа, що була вчасно ліквідована співробітниками ДСНС.

У Сумській області на ранок ворог відкрив вогонь з артилерії по прикордонних громадах. У Хотінській громаді артобстріл почався після 7:30, у Білопільскій – після 8 ранку. Вчора протягом дня ворог двічі відкривав вогонь по населених пунктах області. Без постраждалих.

У Дніпропетровській області вночі наші військові збили російську ракету Х-59. Ніч завдяки цьому – без "прильотів" та постраждалих.

На лінії зіткнення окупанти стріляли з артилерії і мінометів по щонайменше 10 населених пунктах Куп’янського та Харківського районів. Постраждалих немає. Під час обстеження територій в Ізюмському районі на міні підірвались піротехніки. Один чоловік загинув, пʼять – госпіталізовані.

У Луганській області за результатами вогневого ураження противника в районах населених пунктів Коржове, втрати окупантів склали до 60 осіб загиблими. Підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, трьох опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу.

Наші ракетні війська і артилерія протягом доби уразили чотири пункти управління, вісім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, три склади з боєприпасами та шість інших важливих військових об’єктів противника.Чергова атака окупантів відбита в районі Білогорівки. Ворог шість разів штурмував позиції захисників Луганщини, завдав 23 артилерійських удари та один ракетний.

У Донецькій області вночі був обстріл Краматорська невстановленою зброєю. Пошкоджені складські приміщення, частково – багатоповерхівки. Вночі й на ранок – обстріли вздовж всієї лінії фронту, зокрема Авдіївки, Мар'їнки, Торецька, Нью-Йорка, Бахмута. На деокупованих територіях продовжується розмінування, видача гуманітарної допомоги, матеріальних виплат. Облаштовуються пункти обігріву, приготування і видачі їжі. За минулу добу в області – троє загиблих, двоє поранених цивільних.

Учора ввечері та вночі знищено п’ятнадцять дронів "Shahed-136" в Одеській області.

Над Миколаївською знищено три дрони іранського виробництва. За минулу добу під ворожими обстрілами перебувала Шевченківська громада. Вчора протягом дня та сьогодні вночі обстрілів зазнали п’ять населених пунктів громади. Внаслідок артилерійських ударів пошкоджено інфраструктуру. Постраждалих немає.

Тривають обстріли Березнегуватської громади, обстрілів зазнали околиці одного з населених пунктів. Детальна інформація уточнюється. Також вночі – обстріли за межами населеного пункту Широківської громади. Влучання по відкритій території. Постраждалих та руйнувань немає.

У Херсонській області тривають активні бойові дії. Ворог вкотре обстріляв населені пункти Бериславського району. Поранено цивільних мешканців, пошкоджено та зруйновано житлові будинки, магазини, аптеки, фермерські господарства та автомобілі.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, противник продовжує обладнання оборонних рубежів на лівому березі річки Дніпро.

За інформацією ОК "Південь", противник веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. Завдає вогневого ураження нашим військам із авіації, РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів вздовж лінії зіткнення.

Ворог двічі намагався прорвати нашу оборону. Успіху не мав, із втратами відступив. Окупанти з танку обстріляли нещодавно звільнену Трифонівку. Є пошкодження житлових будинків, поранено одну цивільну особу.

Вчора ввечері у Бериславському районі підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський ударний вертоліт Ка-52. Також над Херсонщиною збито два ворожих дрони-камікадзе.

Нагадаємо, Сили оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.