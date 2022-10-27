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За добу Росія втратила 320 окупантів, три танки і 19 безпілотників

Також знищено чотири артилерійські системи. 

За добу Росія втратила 320 окупантів, три танки і 19 безпілотників
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Сухопутні війська ЗСУ

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 27.10 орієнтовно склали 69 220 осіб. За минулу добу було ліквідовано 320 окупантів. 

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Також ворог втратив 2631 танк, з них три – за минулу добу.

Інші втрати:

  • бойових броньованих машин – 5364 (+13)
  • артилерійських систем – 1690 (+4)
  • РСЗВ – 379 (+0), 
  • засоби ППО – 192 (+0)
  • літаків – 271 (+0)
  • гелікоптерів – 249 (+1) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19)
  • крилаті ракети – 351 (+1),
  • кораблі/катери – 16 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2)
  • спеціальна техніка – 150 (+1).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

Нагадаємо, 19 безпілотників іранського виробництва окупанти випустили по українських областях з території тимчасово захопленого Криму. 15 з них збили в Одеській області, три – в Миколаївській, один – у Вінницькій.

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