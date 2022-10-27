За добу Росія втратила 320 окупантів, три танки і 19 безпілотників

Загальні бойові втрати Росії у війні проти українців з 24 лютого по 27.10 орієнтовно склали 69 220 осіб. За минулу добу було ліквідовано 320 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Також ворог втратив 2631 танк, з них три – за минулу добу.

Інші втрати:

бойових броньованих машин – 5364 (+13)

артилерійських систем – 1690 (+4)

РСЗВ – 379 (+0),

засоби ППО – 192 (+0)

літаків – 271 (+0)

гелікоптерів – 249 (+1)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1398 (+19)

крилаті ракети – 351 (+1),

кораблі/катери – 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4078 (+2)

спеціальна техніка – 150 (+1).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Нагадаємо, 19 безпілотників іранського виробництва окупанти випустили по українських областях з території тимчасово захопленого Криму. 15 з них збили в Одеській області, три – в Миколаївській, один – у Вінницькій.