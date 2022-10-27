Ворог вдарив по одній з громад Київщини, ліквідація пожежі триває (оновлено)
Ворог вдарив по одній з громад Київщини, ліквідація пожежі триває (оновлено)
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Командування Повітряних Сил закликає не показувати бойову роботу IRIS-T та Nasams
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
СБУ затримала депутата ОПЗЖ та столичного банкіра, які організували виїзд за кордон для призовників
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
Президент Гвінеї-Бісау заявив, що Путін просив його передати Зеленському меседж
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
​У Чехії до пам’ятника солдату Червоної армії домалювали пральну машину
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
ГоловнаСуспільствоЖиття

Вранці у західних областях туман, на Лівобережжі – невеликий дощ

Температура вдень 10-15.

Вранці у західних областях туман, на Лівобережжі – невеликий дощ
Фото: novyny.24tv.ua

Вранці у четвер, 27 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий. 

Вдень в Україні буде хмарно з проясненням.

На Лівобережжі місцями невеликий, дощ; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 10-15°, у південно-західній частині до 18°.

Температура у Київській області 10-15°; у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 11-13°.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде зима 2022-2023 – імовірність тривалих морозів є дуже низькою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також