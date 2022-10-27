Вранці у західних областях туман, на Лівобережжі – невеликий дощ

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Вранці у четвер, 27 жовтня у західних областях туман, видимість 200-500 м.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У регіоні оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Вдень в Україні буде хмарно з проясненням.

На Лівобережжі місцями невеликий, дощ; на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 10-15°, у південно-західній частині до 18°.

Температура у Київській області 10-15°; у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 11-13°.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували, якою буде зима 2022-2023 – імовірність тривалих морозів є дуже низькою.