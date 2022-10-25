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У вівторок майже у всіх областях України дощитиме

Післязавтра теж йтимуть дощі.

У вівторок майже у всіх областях України дощитиме
Фото: kyiv.depo.ua

У вівторок, 25 жовтня у всіх регіонах України, крім сходу та південного сходу, дощитиме.

Про це повідомили в Українському гідрометеоцентрі.

Післязавтра в більшості областей також пройдуть дощі.

26 жовтня на Лівобережжі місцями значні дощі, окремі грози; температура вночі 5-12°, вдень 10-15°, на Закарпатті та півдні країни 17-21°.

У четвер на Правобережжі переважно без опадів, на решті території місцями невеликий дощ.

Температура вночі 3-9° тепла, на узбережжі морів до 11°, вдень 10-16°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років. 

Імовірні здебільшого короткочасні суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб, коли мінімальна температура вночі становитиме -15…-20 градусів на північному сході країни до -26 градусів.

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