Окупанти не відступають з Херсона і готуються до бойових дій у ньому, – ISW

РФ не розпочала повного виходу з міста чи області.

Російські війська, ймовірно, готуються захищати Херсон і не відходять повністю з верхньої частини Херсонської області, попри попередню підтверджену інформацію.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, який заявив, що російські війська не відступають з міста, а натомість готуються до бойових дій у ньому.

“Цей звіт узгоджується з індикаторами, які ISW спостерігав наприкінці жовтня. Останні повідомлення про російські військові операції в Херсоні не завжди достатньо чітко розмежовували дії в місті Херсон та у західній Херсонській області загалом”, – йдеться у звіті.

Російські війська почали частковий відхід із північно-західної частини Херсонської області навіть під час підготовки до оборони Херсона. Станом на час оприлюднення звіту вони не розпочали повного виходу з міста чи області.

“Водночас російська позиція у Верхній Херсонщині, ймовірно, неспроможна; а до кінця 2022 року українські війська, найімовірніше, захоплять верхню частину Херсонської області”, – зазначили американські дослідники.

Нагадаємо, Буданов також заявив, що Херсон є можливість відбити до кінця року.

Керівник об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ продовжують рухати лінію фронту на Херсонщині.